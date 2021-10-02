اتفرج – صافيناز تنشر صورة لها بملامح مختلفة

شكرا لقرائتكم خبر عن صافيناز تنشر صورة لها بملامح مختلفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت صورة مسربة من جواز سفر الراقصة الأرمينية الشهيرة التي حققت انتشارًا كبيرًا من مصر وامتد للوطن العربي، صافيناز، والذي يكشف عن عمرها الحقيقي.

حيث أظهر جواز السفر أنها من مواليد عام 1983، أي أن عمرها يبلغ 37 عاما.

وفي وقت سابق نشرت الراقصة صافيناز​ صورا لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها مختلفة جدا .

واوضحت الصورة أن صافيناز خضعت للعديد من التعديلات التجميلية أو أنها استخدمت برنامج الفوتوشوب بشكل مبالغ به بصورها على البحر.

كما ظهرت فيها على اليخت مرتدية مايوه باللون الأسود وفوقه توب من نقشة النمر وتنورة سوداء مفتوحة فتغيرت ملامحها وحتى مكياجها قوي للغاية نسبة لما تعتمده في العادة .

