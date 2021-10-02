شاهد .. عشبة غير متوقعة تخفض مستوى السكر في الدم خلال ساعتين

انت الان تتابع خبر عشبة غير متوقعة تخفض مستوى السكر في الدم خلال ساعتين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

في الغالب يتم تجاهل مرض السكري النوع 2 باعتباره حالة حميدة، على الرغم من تحذير الباحثين من المضاعفات التي لا تعد ولا تحصى التي يمكن أن ينطوي عليها المرض - بعضها يهدد الحياة.



وتعتبر الاختيارات الغذائية من المحددات القوية لمرض السكري. ويمكن لعشبة واحدة، لها تأثيرات قوية مضادة للسكر في الدم، أن تساعد في درء علامات مرض السكري.52934823

أوراق المريمية والمعروفة شعبيا باسم "الميرمية" تستخدم منذ فترة طويلة كعلاج لمرض السكري، حيث تشير الأبحاث إلى أنها يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم.



وكشفت دراسة تبحث في الارتباط بين العشبة والسكري، أن مستخلص المريمية يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم في الفئران عن طريق تنشيط مستقبل معين.



وأكدت دراسات أخرى أجريت على البشر هذه النتائج.

كما كشفت تجربة سريرية شملت 80 شخصا يعانون من داء السكري النوع 2، الذي لا يتم التحكم فيه بشكل جيد، أنه بعد ساعتين من الصيام، انخفضت مستويات السكر في الدم لدى الأفراد الذين تناولوا المريمية بشكل ملحوظ عند مقارنتها بالمجموعة الضابطة.

وفور تنشيط المستقبل، وجد الباحثون أن المستقبلات تزيل الأحماض الدهنية الزائدة في الدم، وربما تساعد في تحسين حساسية الأنسولين.



وكشفت دراسة أجريت على الفئران المصابة بداء السكري النوع 2، أن العشبة تعمل بطريقة مشابهة لعقار الميتفورمين - دواء يوصف للتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم.



أما لدى البشر، فوجد أن لهذه العشبة تأثيرات مشابهة لمادة روزيغليتازون، دواء آخر مضاد لمرض السكري يخفض نسبة السكر في الدم ويحسن حساسية الأنسولين.



وتوصل الباحثون إلى أن المريمية قد تفيد مرضى السكري لتقليل الجلوكوز بعد ساعتين فقط من الصيام.52934823