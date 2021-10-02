شاهد .. تثير السخريه ..هنا الزاهد تنشر صورا جديدة وتعلق: "لما تكتشف إنك لابس الفستان بالمشقلب"

انت الان تتابع خبر تثير السخريه ..هنا الزاهد تنشر صورا جديدة وتعلق: "لما تكتشف إنك لابس الفستان بالمشقلب" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت النجمة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورا جديدة لها.

ظهرت هنا في الصور بفستان أبيض قصير، وعلّقت قائلة: “لما تكون واثق أوي في نفسك وتكتشف إنك لابس الفستان بالمشقلب”.93631092

مؤخرا حصلت الزاهد على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكتبت تدوينة نشرتها على تطبيق “إنستجرام”

قالت فيها: “جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم على هذا الإنجاز المميز، أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع، حفظ الله مصر والإمارات”.



أما على الصعيد الفني شاركت هنا الزاهد في الموسم الرمضاني المنقضي 2021، في مسلسل “النمر” بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل

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