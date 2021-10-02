شاهد .. لاميتا فرنجية فقدت صوابها وتنافس، ميا خليفة بعد، ظهورها بالمايوه الفاضح امام اطفالها (اتفرج)صور صادمة

انت الان تتابع خبر لاميتا فرنجية فقدت صوابها وتنافس، ميا خليفة بعد، ظهورها بالمايوه الفاضح امام اطفالها (اتفرج)صور صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فقدت وعارضة الأزياء اللبنانية، لاميتا فرنجية صوابها ونافست مايا خليفة بعد مشاركتها ، لحظاتها الخاصة مع طفليها للجمهور.ونشرت لاميتا فرنجية مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي بكيني أسود، وتحتضن طفليها جاستن وإيرك، أمام شرفة منزلها في دوعلقت لاميتا على الصور: (قلبي، فليحفظكم الرب).

نقاء الجسد وتجاوزت لاميتا قبل أيام بإطلالاتها الخطوط الحمراء عبر حساباتها على مواقع التواصل.57563018

حيث نشرت لاميتا فرنجية صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي تغطي جسدها بمنشفة الاستحمام فقط، وتجلس على شرفة تطل على البحر

وعلقت لاميتا على الصورة: (البحر الأبيض المتوسط ​​نقاء للجسد والروح)

وقبلها بأيام، نشرت لاميتا فرنجية صورة أكثر إثارة، ظهرت خلالها مسترخية على شرفة منزلها، وتغطي جسدها بملاءة سرير

أجواء استوائية في دب

وأثارت لاميتا جدلاً واسعاً قبل أسابيع، بصورتها التي ارتدت فيها روب استحمام فقط، أثناء تواجدها في دبي بالإمارات.وظهرت لاميتا فرنجية بالصورة وهي بشعر مبلل وترتدي روب استحمام أبيض فقط، فتحته من منطقة الصدر، وتمسك بقطف عنب أحمر وتتأهب

وأرفقت لاميتا فرنجية الصورة بتعليق: (أجواء استوائية في منتجع أنانتار النخلة في دبي).بيلتناوله.

https://www.instagram.com/p/CUCoAcxpc5-/?utm_medium=copy_link

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