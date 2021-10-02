اتفرج – نزار الفارس يسأل فيفي عبده عن كتابة راقصة على قبرها

شكرا لقرائتكم خبر عن نزار الفارس يسأل فيفي عبده عن كتابة راقصة على قبرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طرح الإعلامي العراقي نزار الفارس على الفنانة فيفي عبده سؤال: “هل تريدين بعد موتك أن يكتب على قبرك الراقصة”.

بينما ردت الراقصة دينا على السؤال :” أنها لا تهتم بما سيكتب على قبرها بعد وفاتها لأنها لن تكون موجودة لرؤية ما كُتب، معلقة: “يتكتب اللي يتكتب، مش هازعل خلاص هاكون مشيت”.

وأوضحت دينا أن تلك الجملة سيتم كتابتها في الجرائد ولن تحزنها، قائلة: “وبعدين وقتها هيتكتب في الجرايد وفاة الراقصة دينا، وساعتها مش هزعل لأني مش هكون موجودة”.

وكان رد الراقصة دينا تعليقاً على الضجة التي أثارها سؤال الإعلامي نزار الفارس بعد أن صدم فيفي عبده بسؤالها رداً على أنها ستقول إلى الله إنها تحب الرقص.

وردا على سؤال “هل أنتِ مستعدة لكتابة لقب الراقصة على قبرك؟”؛ قالت “فيفي”: “مينفعش.. إزاي تحط الراقصة! هو أنا رايحة بلقبي كراقصة! أنا بقول لربنا إني بحب الرقص، لكن يمكن أكون غلطانة واللفظ ده غلط”.

و أشارت : “ربنا اللي بيحاسب مش أنت ولا أنا، ومش هخلى حد يحط لقب على مدفني إطلاقا، أنا مش هبيع شهرة وأنا ميتة”.