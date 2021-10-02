شاهد .. كانت المفاجأه التي لم يتوقعها الجمهور خطوبة الطفله جني مقداد ؟ هذا ما قالته عن خبر خطوبتها وظهورها بالحجاب لاول مرة!

انت الان تتابع خبر كانت المفاجأه التي لم يتوقعها الجمهور خطوبة الطفله جني مقداد ؟ هذا ما قالته عن خبر خطوبتها وظهورها بالحجاب لاول مرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

جني مقداد اتخطبت؟ هذا ما قالته عن خبر خطوبتها في صدى صوت الجماهير المتابعين لقناة طيور الجنة التي كان يخرج فيها النخبة المتميزة في عالم الفن,

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وهم وليد وعصوم وتلك الفتاة التي كانت تغني معهم أغاني الأطفال ومعهم والدهم, جائت أخبار حديثة منذ ما يقارب شهرين أو أكثر, بزواج الشاب وليد مقداد ذو المظهر الحسن اللائق

, وأبهر الجميع فقد ظهر بعد غياب طويل ليعلن موعد زفافه, الذي حضره المتابعين أونلاين من كل مكان داخل الدول العربية المختلفة,

وظهرت في هذا اليوم الفتاة جنى مقداد بطلتها الجديدة.هناك أخبار غير أكيدة تم إذاعتها على جميع وسائل التواصل الإجتماعي, عن البنت التي تدعى جنى والتي تنتمي لعائلة مقداد الشهيرة, بعد أن برزت في أحسن إطلالة لها على مسرح زفاف شقيقها لتهنئه بزواجه,

وتم إلتقاط لهم الصور مع بعضهم, ولكن تم التركيز على صورتها من بين بقية الصور الأخرى, فقد كان بها شيء غريب غير متوقع وهو أن جنى جائت عليها فترة وأقنعت الجميع بأنها مرتدية الحجاب, ثم خلعته في يوم



وكان شكلها مختلف تمامًا عن شكلها الأصلي, حتى جاء في تعليق لها من خالتها عقب إنتهاء العرس, أنها ظهرت بمظهر مختلف لا يشبهها بالمرة فقد غيرها الميكب كثيرًا, وتلك المساحيق المجملة للبشرة جعلتها أكبر مما تبدوا عليه في الحقيقة.



لم يكن عن إقتناع منها, وأن أهلها هم من حاولوا معها لإرتدائه, لكن الحقيقة أن سبب خلعها للحجاب لم يكن مبررًا لإتهامها بتلك الأقاويل التي لا أساس لها من الصحة, فعلى أساس التخمين تم التوقع أنها تمت خطبتها

ولذلك إهتمت بظهورها بصورة أكثر جاذبية في عرس أخيها, وهي لم يتم خطبتها من الأساس وقد عادت مرة أخرى لإرتداؤه ونشرت صورة لها على تويتر بدون أي تعليق منها على هذا الجدل.22107727