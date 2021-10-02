اتفرج – لأول مرة… ظهور ابنة ياسمين عبد العزيز

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة… ظهور ابنة ياسمين عبد العزيز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت ابنة النجمة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، على مواقع التواصل الاجتماعي، في أول ظهور لها.

حيث نشرت إعلامية كويتية مي العيدان صورة لابنة ياسمين عبد العزيز أثارت بها الجدل بين رواد موقع «تويتر».

و علقت على الصورة: « ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز.. ما شاء الله نسخة منها».

كما لاحظ الكثيرون، الشبه الكبير بين ياسمين عبد العزيز وابنتها، ما جعل ياسمين تتصدر مؤشرات البحث على محرك جوجل في الساعات الماضية.

وبالعادة لم تنشر ياسمين عبد العزيز صور أبنائها على مواقع السوشل ميديا.

وتحرص على إبعادهم عن الأضواء حتى خلال احتفال الفنانة بتخرج ابنتها، فقد نشرت صورة وهي تحتضنها، وأخفت ملامحها.

يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز عادت إلى مصر مؤخرًا بعدما تماثلت للشفاء بشكل تام بعد وعكتها الصحية الأخيرة التي مرت بها وسافرت على إثرها لتلقي العلاج في إحدى مستشفيات سويسرا.