شاهد .. سر خطير اكتشفته الفنانة نورا في زوجها حاتم ذو الفقار وطلبت الطلاق فوراً ؟

انت الان تتابع خبر سر خطير اكتشفته الفنانة نورا في زوجها حاتم ذو الفقار وطلبت الطلاق فوراً ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قصة حب كبيرة جمعت بين الفنانة المصرية المعتزلة نورا والفنان حاتم ذو الفقار انتهت بالزواج ولكن للأسف لم يكلل بالنجاح بعدما اكتشفت الفنانة نورا ذلك السر الذي أرق حياتها .

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في حفل كبير صاخب حضره العديد من نجوم السبعينات احتفلت الفنانة نورا بزفافها على حاتم ذو الفقار، ولكن هذا الزواج انتهى سريعًا بعدما اكتشفت نورا تعاطيه للمخدرات.

انفصال نورا عن حاتم سبب له صدمة كبيرة وتوجهت أصابع الاتهام اليه وأصبحت سمعة الادمان تلاحقه فأصيب بالاكتئاب بعدما انزى عنه المنتجون.

ورغم أن حاتم ذو الفقار تزوج بعد نورا إلا أن المقربون منه كشفوا أنه لم يحب غيرها وأنه حزن كثيرًا لفراقها10880355