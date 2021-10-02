شاهد .. لن تصدق ..عريس ماريتا الحلاني يكبرها بـ 44 عاماً المفاجأة في هويته!!

انت الان تتابع خبر لن تصدق ..عريس ماريتا الحلاني يكبرها بـ 44 عاماً المفاجأة في هويته!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

عد أن نشرت الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ صورة لها بفستان الزفاف على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تساءل البعض ان كانت فعلاً تزوجت أو لا.



في الحقيقة هذه الصورة من مسلسل "حكايتي" الذي يعرض على محطة الجديد وهو من بطولتها الى جانب الاعلامي محمد قيس.12608916



وفي التفاصيل ان ماريتا تضطر أن تتزوج من الممثل ​أسعد رشدان​ ضمن أحداث المسلسل الذي يكبرها بأكثر من 40 سنة لانه غني ولكي تحسن وضع عائلتها المادي بعد ان اقنعها انه لن يستغلها وان الزواج سيكون ورقيا.12608916