شاهد .. الفتى الطائش الذي بغضه زملائه بمقالبه الجنونيه.. تعرف على زوجة رامز جلال بعد ان اخفاها لسنوات

انت الان تتابع خبر الفتى الطائش الذي بغضه زملائه بمقالبه الجنونيه.. تعرف على زوجة رامز جلال بعد ان اخفاها لسنوات والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

ولد رامز جلال في 1973م، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1995 ثم قام ببعض الأدوار الثانوية حتى قام بأول بطولة مطلقة في فيلم أحلام الفتى الطايش في 2007.



ورامز جلال هو ابن المخرج المسرحي الراحل "جلال توفيق"، وأخ للفنان "ياسر جلال" بدأ دراسته في مدرسة قصر الطفل الابتدائية، قرر رامز الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج72315557

وهذا بسبب حبه الكبير لفن التمثيل الذي عاش في داخله منذ صغره بسبب ذهابه المتكرر مع والده إلى المسرح أثناء البروفات مع أحمد السقا، أحمد حلمي، محمد سعد، مجدي كامل، منال عـفيفي، منال سلامة، وأيمن عزب، كانوا نفس دفعة رامز بعد المعهد التحق رامز بالجيش وكان في قيادة سلاح المشاة.

أول فيلم شارك فيه كان فيلم "55 إسعاف" مع محمد سعد وأحمد حلمي وغادة عادل ومن إخراج مجدي الهواري، وبالرغم من أن الدور كان صغيراً، إلا أن رامز استطاع لفت الأنظار إليه ثم توالت الأفلام، وقدم "ميدو مشاكل" مع أحمد حلمي وشيرين عبد الوهاب ومن إخراج محمد النجار، ثم "الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيز ومن إخراج وائل إحسان ثم قدم فيلم "حبك نار" مع مصطفى قمر ومن إخراج إيهاب راضي ثم انطلق لسماء النجومية.



يعتبر النجم المصري "رامز جلال"، من أبرز نجوم الفن في مصر، حيث استطاع خلال فترة قصيرة أن يضع اسمه في سجل الكبار، وخلال العشر سنوات الأخيرة لمع اسمه بشكل بارز من خلال برامج المقالب التي يقدمها كل موسم رمضاني ويستضيف فيها المع نجوم الفن في الوطن العربي والعالم.



يعد الفنان رامز جلال واحد من الفنانين يفضلون أن تبقى حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء، إلا أنه كان هناك صورة متداول له خلال السنوات الماضية مع زوجته الأولى، تدعى غادة الشريف والتي كانت فنانة مغمورة في البداية إلا أنها اشتهرت بشكل كبير فيما بعد.



أما زوجة الفنان رامز جلال الثانية، فلم يكن أحد يعرف عنها أي شيء حتى كشفت عنها الإعلامية الكويتية، والتي نشرت صورة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لرامز جلال برفقة زوجته، والتي لاقت تفاعلا إيجابيا من الجماهير بشكل كبير خاصة أنها بدت جميلة جدا.

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