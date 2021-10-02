شاهد .. بفستان مكشوف الصدر..تتجاوز المحظور هيفاء وهبي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

انت الان تتابع خبر بفستان مكشوف الصدر..تتجاوز المحظور هيفاء وهبي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/02 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بإطلالة جرئية.

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وظهرت هيفاء بإطلالة جريئة، حيث ارتدت تى شيرت باللون الأسود وتميز بأنه غير مزود بأكتاف، ومكشوفا عند منطقة الصدر، ونسقت مع ببنطال ليجن وسترة انيقة.

جدير بالذكر كان أحدث أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.32707957