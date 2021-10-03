شاهد .. أحمد الفيشاوي.يكشف المستور ويفضح طليقته!

انت الان تتابع خبر أحمد الفيشاوي.يكشف المستور ويفضح طليقته! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

اعلن الممثل المصري احمد الفيشاوي حصوله على حكم البراءة في قضية نفقة ابنته لينا، بعد قرار من محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، بإلغاء حبسه بعد اتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته.



فضح طليقته وقال إنها من وضعت برأس ابنتها بأنه لا يصرف عليها ولا يحبها، وإنه لم يرفض ذهابهما الى لندن لتنضم الى مدرسة مهمة وباهظة الثمن لتدرس التمثيل والاخراج ولم يمانع.52898906

وحين ذهبت طليقته هناك، غيّرت مدرسة ابنتها الى مدرسة ليست باهظة وأقل قيمة من المتفق عليها وأخذت المال لنفسها.



قال إنه لديه الكثير من الوثائق التي سيبرزها لإبنته لينا وللرأي العام، وبأنه بريء من كل التهم، ويحب ابنته.52898906