شاهد .. بأوضاع مخلة بالآداب..ياسمين نيار تتجاوز المحظور

انت الان تتابع خبر بأوضاع مخلة بالآداب..ياسمين نيار تتجاوز المحظور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تواصل المغنية الجزائرية المغمورة، ياسمين نيار إثارة الجدل بسبب ما تنشره من صور فاضحة تسيء للمرأة الجزائرية والعربي على حد سواء.



المغنية المنبوذة من الشعب الجزائري، والشهيرة بخلافاتها مع المغني والملحن المصري، عصام كاريكا، الذي اتهمته منذ أشهر بالتحرش بها، وخلافها مع المنتج، محمد السبكي زوجها عرفيا كما ادعت، نشرت منذ قلبل مجموعة صور ظهرت فيها شبه عارية بأوضاع مخلة بالآداب.19736572



لكن نيار ضللت متابعيها ونشرت صورة لمؤخرتها أظهرتها على أنها ضخمة جداً، ولم تنتبه أنها شوهت خلفية الصورة عندما كبرت مؤخرتها بواسطة تقنية الفوتوشوب.



ياسمين، فضحت نفسها، وعائلتها، وشعبها المحافظ، باظهار جسدها بطريقة رخيصة، ورغم هذا لا أحد يعيرها الانتباه، ولن تصبح نجمة.19736572