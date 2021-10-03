شاهد .. "طريقه تحبس الانفاس "امرأة تستعين بعشيقها لقتل زوجها والسبب لا يصدق!

انت الان تتابع خبر "طريقه تحبس الانفاس "امرأة تستعين بعشيقها لقتل زوجها والسبب لا يصدق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

قامت إمرأة مصرية بقتل زوجها بمساعدة عشقيها بسبب منعها من الخروج من المنزل.

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في التفاصيل، اتصلت السيدة بعشيقها لكي يساعدها في التخلص من زوجها، فأتى العشيق إلى الشقة بعدما غفلت الزوجة زوجها وأخبرته أنها تريد شيئا من داخل خزانة ملابسها.



وجه العشيق عدة طعنات للزوج أدت الى مقتله على الفور، وذلك أثناء قيامه بفتح خزانة الملابس لإحضار الأموال التي طلبتها زوجته منه ثم ظهرت زوجته أمام عينيه لتضحك بصوت مرتفع.

تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغًا من السكان يشير إلى وجود جثة جارهم داخل الشقة. تم إجراء التحقيقات الأولية وتفريغ كاميرات المراقبة. والتعرف على المشتبه بهم وتمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض عليهم..17133311