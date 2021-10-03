شاهد .. بكل جرائه.. حورية فرغلي بوصلة دلع على معتصم النهار: "والنبي عاكسني"

انت الان تتابع خبر بكل جرائه.. حورية فرغلي بوصلة دلع على معتصم النهار: "والنبي عاكسني" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول الرواد على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم السوري معتصم النهار والفنانة المصرية حورية فرغلي من أحد المهرجانات التي أقيمت الآونة الاخيرة.

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ويظهر في الفيديو معتصم النهار خلال إجرائه حوارا مع أحد المراسلين الصحفيين لتدخل فيما بعد الفنانة فرغلي التي قاطعت اللقاء ووجهت له كلامها قائلة: “والنبي كلمني.. والنبي عاكسني”، ليرد النهار باللهجة المصرية: “اوك حكلمك.. خلص حكملك.. بس يا حورية”.

وأثار المقطع المتداول ردود فعل واسعة ومتضاربة فالبعض تغزل بعفوية الفنانة حورية وطريقة رد معتصم النهار عليها، والبعض الاخر انتقد تصرفها وطريقة تعاملها معه التي وصفوها بالغزل الصريح والمرفوض.



وعلق عدد كبير من المتابعين على إصرار النهار الحديث باللهجة المصرية بالرغم من عدم اتقانها لها وجاء في تعليقات الجمهور: “كلنا نريده يعاكسناا مو انتي بًس ياحووووريه”، وقالت متابعة أخرى: “عيب وش ذا.. مالها استخفت”، وعبر متابع: “ليلته سودة معتصم النهار”.35014486