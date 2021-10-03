شاهد .. نانسي عجرم ..تكشف منطقة الصدر وتبهر جمهورها في إطلالتها بالأحمر!

انت الان تتابع خبر نانسي عجرم ..تكشف منطقة الصدر وتبهر جمهورها في إطلالتها بالأحمر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صور جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بإطلالة رائعة وأنيقة.

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وظهرت نانسي خلال الصور وهي ترتدي فستان أحمر طويل، وكذلك يكشف جزء بسيط من منطقة الصدر.

واعتمدت الفنانة نانسي بوضع ماكياج خفيف، مما أعطى رونق مميز لجمالها الساحر.



وأحيت النجمة نانسي حفلاً فنيًا في قطر وذلك ضمن فعاليات مهرجان قطر للتسوق.



حيث تكلل الحفل بالنجاح وسط تفاعل غير مسبوق من قبل الجمهور الذي ملأ القاعة بعدما حمل الحفل شعار “كامل العدد” اذ بيعت جميع التذاكر قبل موعد السهرة.



واعتلت نانسي مسرح المياسة – مركز قطر الوطني للمؤتمرات وقدّمت سهرة استثنائية.



وغنّت خلالها باقة من أجمل أعمالها الفنية القديمة منها “عم بتعلّق فيك، بدنا نولع الجو وغيرها”، إضافة الى ألبومها الجديد.



كما تصدّرت نانسي مواقع التواصل بأكثر من هاشتاق إذ دخل وسم #نانسي_عجرم و #نانسي_في_قطر والتريند.

في أكثر من دولة عربية منها لبنان والجزائر ومصر وقطر.



وانتهت عجرم مؤخرًا من تصوير فيديو كليب جديد لأغنية “مية وخمسين” مع المخرجة ليلى كنعان.



والتي اختارت منطقة “بيت مري” لتصوير العمل الذي سيكون شبابيًا ومليئًا بالألوان.

وأغنية “مية وخمسين” لبنانية كلمات والحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق.



وقد قدمت نانسي في الأغنية وصفًا عن حالة عشق مختلفة جدًا.94963422