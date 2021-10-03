شاهد .. بكلمات مسيئه ..شمس الكويتيه في ورطة بعد فضح ايبودا لها.. والفنانة تنعتها بـ الكلبة!

انت الان تتابع خبر بكلمات مسيئه ..شمس الكويتيه في ورطة بعد فضح ايبودا لها.. والفنانة تنعتها بـ الكلبة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

قامت أحد الحسابات والذي يحمل إسم ايبودا بفضح شمس الكويتيه من خلال مشاركة صُور تثبت أنها تمدح نفسها وتنسب الكلام إلى متابعيها.

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وجاءت تعليقات المتابعين على الفضيحة كالتالي: “قايز ترا واضح انها مستقصده هالشي شوفو كيف تقص الصور عشان تبين اسمها. للاسف هي انسانه واضح تحب الاهانة عشان كذا تسوي اي شي عشان الاتنشن يعع”

وأضاف آخر “يارببي تفلشت والله حتى الكلام ماقراته والله ماحب المواقف هذي اتعب من قوة التفشيله بدالهم المشكله حتى لو قراته محد داري ان انا مستحيه من اللي سوته. يعني عادي اشوف مع الناس اللي شافوه بس ااه صدعت خلاص”

وتابع ثالث: “طيب ع الاقل تخلي احد يكتب لهااا يرسل لها الكلام اجتهاد شخصي بكل شيء”.

واستطرد أخر: “حتى المشاهير طلعو يكتبون لانفسهم اجل شكلي الوحيده الي ماتكتب لنفسها وامثل على نفسي”..“معقولة ما تعرف ان السناب يظهر انها هي اللي قاعدة تكتب لنفسها رسائل ايجابية مو معقولة والله، شمس حبيبتي إذا تشوفين عادي كلميني اكتب لك”

لم تتجاهل شمس الكويتيه الموضوع وقالت في مقطع فيديو: “أقسم بالله ما نزلت بس حد قريب من فانزي قلي ردي أنا عادتي ما أرد على الكلاب”!!16149448