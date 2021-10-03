شاهد .. تصدم الجمهور..إليسا تعلن إطلاقها لهذه المبادرة والتفاصيل قريبا!

انت الان تتابع خبر تصدم الجمهور..إليسا تعلن إطلاقها لهذه المبادرة والتفاصيل قريبا! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعلنت إليسا عن إطلاق مبادرة لمساعدة النساء على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخاصة بالكشف عن سرطان الثدي واللاتي لا تسمح ظروفهن الاقتصادية القيام بها وتوعيتهم بهذا المرض.

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كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” مثل كل سنة بشهر تشرين الأول نخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي وللتوعية اللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة ”

وأضافت: ” لأن الظروف الإقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص .. رح أعلن قريبا عن مبادرة بهذا الإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها .. تابعوني ” .

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