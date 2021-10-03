شاهد .. مودل روز بإطلالة مثيرة وجريئة للغاية وحركاتها تثير الجدل .

انت الان تتابع خبر مودل روز بإطلالة مثيرة وجريئة للغاية وحركاتها تثير الجدل . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت عارضة الأزيا السعودية ​مودل روز​ الجدل بأحدث ظهور لها بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت روز بالفيديو بإطلالة مثيرة وجريئة إذ إرتدت فستان قصي ومكشوف عن الصدر وظهرت تقوم بحركات إستعراضية إعتبرها البعض جريئة.

وكانت روز أثارت تعجب المتابعين بمجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير، ظهرت فيها بإطلالة غير مألوفة.

وإرتدت مودل روز فستاناً يشبه الكوب فهو واسع جداً عن منطق الحوض وضيق من فوق ومحيك بخرز بألوان كثيرة.

كما ظهرت بمقاطع فيديو وهي ترقص تطريقة غريبة ومستفزة، ما اعتبره الجمهور طريقة للفت الأنظار كما تفعل دائماً.65589315