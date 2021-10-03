شاهد .. إيمي سمير غانم مستاءة للغاية بسبب ما فعلته شقيقتها دنيا في كواليس أول ظهور لها.

انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم مستاءة للغاية بسبب ما فعلته شقيقتها دنيا في كواليس أول ظهور لها. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لاقت الفنانة دنيا سمير غانم تعاطفاً كبيراً من الوسط الفني والجماهير بعد أول ظهور رسمي لها منذ وفاة والدتها دلال عبد العزيز.

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وأطلت دنيا في حفل دار الأوبرا المصرية وكان حضورها مفاجئاً لكثيرين، خاصة وأنها اعتذرت عن احتفالية سابقة خصصت لتكريم والديها.

ونشر الكثير من الفنانين منشورات دعم وتعاطف مع دنيا داعين لها ولأختها إيمي بتاوز المحنة.

إيمي تتجاهل حضور شقيقتها

وكان من الملاحظ تغيب كل من إيمي وزوجها حسن الرداد عن الاحتفال، لكن ما أثار استغراب كثير من رواد منصات التواصل هو أن إيمي تجاهلت تماماً ظهور أختها، على الرغم من انهيارها في الحفل.

ولم تكتب دنيا شيئاً ولم تنشر أية منشورات دعم لشقيقتها، وهو ما فعله زوجها حسن الرداد، في حين كتب زوج دنيا منشوراً ساند فيه زوجته.

وقال بعض الجمهور أن إيمي قد تكون غاضبة من شقيقتها ولم تكن موافقة على حضورها الفعالية، وأنها تجاهلت ما فعلته وكأنها لا تكترث بما تقوم به دنيا.

لكن آخرين يرون أن إيمي قد تكون مستاءة بسبب تداول صورة لشقيقتها الكبرى وهي تضع المكياج على وجهها قبل دخول الفعالية، وهي الصور التي تسببت بضجة كبيرة وتعرضت بسببها دنيا لانتقادات عديدة.

وحتى اليوم يستمر اختفاء إيمي عن الأنظار وسط أنباء تقول بأنها تعاني من أزمة نفسية حادة.57730051