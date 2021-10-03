شاهد .. اتفرج .. مفاجأة صادمة .. زوجة الوليد مقداد لأول مرة من دون حجاب .. ظهرت بجمال لا مثيل له! (صورة)

انت الان تتابع خبر اتفرج .. مفاجأة صادمة .. زوجة الوليد مقداد لأول مرة من دون حجاب .. ظهرت بجمال لا مثيل له! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لزوجة نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد، نور بدون حجاب حيث ظهرت بجمال لامثيل له.

74418859

حيث نشرت نور الصورة في حساب على "الانستغرام"، ولقت الكثير من التعليقات، وكان اهم تعليق زوجها الوليد الذي علق على الصورة وكتب: البوبو الجميل .وذلك لانها ظهرت في الصورة وهي صغيرة وجملية للغاية وعينيها الزرقاوتين خطفتا الأنظار .

والكثير من التعليقات، وكلها كانت كلمات جميلة ويتمنوا ان يروا كيف سيكون شكل أولاد هذا الثنائي الاستثنائي قريبًا .

ولد الوليد ​خالد مقداد​ في تاريخ 30 كانون الاول/ ديسمبر عام 1999، وهو الإبن الأكبر لمؤسس قناة طيور الجنة الفضائية الشهير خالد جبريل مقداد الذي ولد في الكويت وهو من جنسية أردنية، ووالدته حماد وله أخت وحيدة تدعى ​جنى مقداد​ و ثلاث أشقاء المعتصم بالله إياد، جاد وسند.

وتزوج الوليد مقداد ونور في حفل اقتصر على حضور العائلتين العريس والعروس وذلك بسبب مرض كورونا.

74418859