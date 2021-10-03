شاهد .. بدون تردد أو خجل .. هكذا خلعت بطلة «العشق الممنوع» لباسها الداخلي اثناء تصوير مشهد فاضح ؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 05:30 صباحاً | (ندى)

“بطلة العشق الممنوع مستعدة لتقديم كلّ شيء من أجل مهنتها، والصور بالأسفل تظهر لكم كيف تعرّت بالكامل دون أن تأبه لردود الأفعال الغاضبة من المتحفظين الذين يشكلون نسبة 40 في المئة من الشعب التركي”.

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وردت بيرين سات المعروفة في العالم العربي بإسم سمر، نسبة إلى دورها في مسلسل العشق الممنوع على تلك الإساءة بالقول: “أفتخر بكل مشهد أقدمه، وكلامي عن القبلات عنيت به حياتي الشخصية لا الشخصيات التي لعبتها والتي لو عاد بي الزمن للعبتها مرة أخرى دون تردد أو تفكير”وتابعت “دعكم من محاسبتي الآن وافعلوا ما يرضي الله، ما رأيكم أن تتبرعوا للفقراء مثلا أو تحسنوا من صفاتكم الإنسانية".13626151