شاهد .. كأنها حوريه..نجوى كرم بإطلالة ملكية وبحضور جماهيري كبير في مسرح جرش!

انت الان تتابع خبر كأنها حوريه..نجوى كرم بإطلالة ملكية وبحضور جماهيري كبير في مسرح جرش! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تألقت “شمس الاغنية اللبنانية” ​نجوى كرم خلال اطلالتها في ​مهرجان جرش​ يوم الخميس 23 ايلول/سبتمبر.

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واستقبل الجمهور الأردني الفنانة اللبنانية بحفاوة مطلقة. حرصت نجوى على مشاركة متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من حفلها.

وبدأت الحفل بأغنية “جاي يا جرش جاي”، ثم غنّت من رصيد اصداراتها الجديدة.

ومنها “​ساحر قلوب​”، “لشحد حبك” و”بغرامك مسلوبة” التي نالت حماس الجمهور.

كما استجابت الفنانة اللبنانية لطلب الجمهور بغناء “​ملعون ابو العشق​” التي استحوذت على اعجابه وتفاعله الى حد انه طلب اعادتها.

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