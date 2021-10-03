شاهد .. أصالة كامل..تكشف اجزاء من صدرها بإطلالة جريئة وتثير الجدل!

انت الان تتابع خبر أصالة كامل..تكشف اجزاء من صدرها بإطلالة جريئة وتثير الجدل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الإعلامية وعارضة الأزياء المصرية اصاله كامل صور جديد على موقع التواصل الاجتماعي على “انستغرام”

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وظهر الإعلامية كامل بصور جريئة جدًا، وهي ترتدي تنوره قصيرة سوداء اللون، وقميص أخضر يكشف عن أجزاء من صدرها.

كما وأثارت إطلالة الإعلامية أصالة غضب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلامية أصالة

وأصالة كامل، إعلامية وممثلة وعارضة مصرية، ولدت في القاهرة أنهت دراستها الثانوية وبدأت مشوارها الفني في عمر صغير جداً.

حيث قدمت الكثير من المسلسلات الخليجية وكانت تعمل كمقدمة برامج في قناة إم بي سي 3.

ولكن في عام 2020 تركت تقديم البرامج وقررت الاتجاه إلى مشاريع بعيدة عن الإعلام.

وفي بداية عام 2020 أعلنت أصالة إنها تركت قناة إم بي سي 3 بعد العمل معهم لمدة ثمانية سنوات.

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