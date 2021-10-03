شاهد .. صفعة غير متوقعة .!! أحمد سعد يحرق قلب طليقته سمية الخشاب بعد أن أهانتها زوجته..

انت الان تتابع خبر صفعة غير متوقعة .!! أحمد سعد يحرق قلب طليقته سمية الخشاب بعد أن أهانتها زوجته.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قررت محكمة الأسرة إحالة طلب الفنان أحمد سعد إلى محكمة استئناف الإسكندرية، إلى جلسة حلف اليمين للفنانة سمية الخشاب، وطلب حضورها بشخصها بعد أن وجه لها الفنان أحمد سعد لها حلف اليمين الحاسمة بشأن استلامها قيمة المتعة والمؤخر.

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جاء ذلك بعد طعن أحمد سعد عليها بالاستئناف بجلسة الأسبوع الأخير لدور الانعقاد من شهر نوفمبر القادم.

كانت الفنانة سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية رقم 2241 لسنة 2019 أمام محكمة أسرة سيدي جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد للحصول على المؤخر الخاص بها.

وطالب عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، في دعواه بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة وقدره 500 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ مالي وقدره 270 الف جنية للمتعة.

وقدم المحامي لهيئة المحكمة الأوراق التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها، وعدم قيام المشكو في حقه بإثبات قيامه بسداد مبلغ المؤخر. وكانت محكمة أسرة سيدي جابر أصدرت حكمها لصالح الفنانة سمية الخشاب الذي يقضى بإلزام طليقها الفنان أحمد سعد بدفع مبلغ مالي وقدره 500 ألف جنيه قيمة المؤخر وكذلك مبلغ وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.

علياء بسيوني تنتقد سمية الخشاب وريم البارودي

من جانبها علقت علياء بسيوني، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة على برنامجها "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، على الانتقادات التي يتعرض لها أحمد سعد نحو فشل علاقاته العاطفية خلال السنوات الماضية وما صاحبها من أزمات.

وقالت: "أحمد لو كان وحش، كان هيبقى له رد فعل في أي حاجة من المشاكل اللي حصلت، مش معقولة دايما القصة تبقى من طرف واحد، مش معقولة المشاكل كلها تيجي من طرف واحد، في جانب مفقود من القصة، ولو كان وحش كان رد ودافع عن نفسه"، في إشارة لما تعرض له زوجها من اتهامات من قبل طليقيته سمية الخشاب وريم البارودي.89200220