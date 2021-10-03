شاهد .. نسرين طافش تفاجئ جمهورها السوري بإطلالة صادمة..اتفرج

انت الان تتابع خبر نسرين طافش تفاجئ جمهورها السوري بإطلالة صادمة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها السوري مؤخرا بظهورها بعد غياب طويل في بلادها.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة من آخر جلسة تصوير قامت بها أثناء تواجدها في سوريا بعد غياب طويل.

وظهرت نسرين طافش في صورها الأخيرة بإطلالة جذابة جدا وعفوية أثناء تواجدها في حلب بعدة لقطات مميزة وعفوية مرتدية بنطال من الجينز وتي شيرت باللون البيضاء أظهرها بإطلالة لامست قلب متابيعيها.

وكتبت تعليقا للجمهور عبر صورها الأخيرة قائلة " سعيدة جدا بزيارتي لمدينة حلب مسقط رأسي و مهوى فؤادي حلب الجو الحلو و الناس الطيبين و المعمار الفريد و الطرب الأصيل و أطيب أكل .. حلب بتلبقلها الحياة الصور من يومين من أمام قلعة حلب العظيمة قال ابو الطيب المتنبي في مديح حلب : كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل "

من جهة أخرى ، تألقت الفنانة نسرين طافش هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان المصري حمادة هلال بمسلسل " المداح " كما تستعد لإطلاق عملها السينمائي الجديد برفقة الفنان المصري خالد سليم بفيلم " في القلب "

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