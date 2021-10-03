شاهد .. لاميتا فرنجية تحدث ضجة بإطلالتها المثيرة ...اتفرج

انت الان تتابع خبر لاميتا فرنجية تحدث ضجة بإطلالتها المثيرة ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ صورتين جديدتين في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وأحدثت لاميتا ضجة واسعة بملابسها الضيقة البراقة التي أثارت إعجاب المتابعين.19812499

وتركت لاميتل شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مالسة ونسقت ماكياجاً مع ألوان إطلالتها الساحرة.

وكانت لاميتا فرنجية قد نشرت صورة جديدة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بإطلالة لافتة.

وفي التفاصيل إرتدت لاميتا كنزة شتوية طويلة وكعب عالي، ورفعت شعرها بتسريحة ناعمة.

وإتخذت لاميتا شرفة منزلها موقعاً لتصوير إطلالتها التي لاقت إعجاب عدد كبير من محبيها.

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