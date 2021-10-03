شاهد .. 8 فنانات اعترفن بخيانة أزواجهن.. والصدمة ماكشفته بوسي على الهواء!

انت الان تتابع خبر 8 فنانات اعترفن بخيانة أزواجهن.. والصدمة ماكشفته بوسي على الهواء! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الخيانة الزوجية والحديث عنها أهم ما يلفت انتباه جمهور ومحبي نجوم الفن، وخاصة إن كان الحديث عن هذا الأمر من إحدى الفنانات اللاتي يتمتعن بحب الكثيرين من جمهورهم.

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وكان آخر هؤلاء النجمات الفنانة ندى بسيوني، التي ظهرت في أحد البرامج وتحدثت عن خيانة زوجها لها، بعد أن اكتشفت ذلك عن طريق هاتفه المحمول، كما أن أصدقاءها كشفوا لها أن زوجها دائماً ما يتواجد مع عدد من السيدات.وأضافت ندى بسيوني، أنها سامحت زوجها عندما علمت هذا الأمر، ولكنه استمر فيما يقوم به، لذلك لم تستطع أن تكمل حياتها معه.

أيضا الفنانة غادة عبد الرازق، التي أعلنت في أحد البرامج أنها انفصلت عن زوجها محمد فودة؛ بسبب خيانته لها، وقالت إنها طالبته بالانفصال لأنها لا تقبل أن تعيش مع زوج خائن.

وكشفت أيضاً أصالة، عن أنها تعرضت إلى الخيانة الزوجية من زوجها أيمن الذهبي، وخرجت في أحد البرامج التلفزيونية وأعلنت هذا بعد انفصالها منه.

وتكرر نفس الأمر مع الفنانة علا غانم، التي أعلنت أن زوجها الثاني كان خائناً وأنها شاهدته مع امرأة أخرى وكشفت أنها تعاملت مع الموقف بهدوء شديد، وقالت إنها كانت تتوقع هذا الأمر لأنهم كانوا في علاقة سيئة.

وتحدثت الفنانة سمية الألفي، في أحد البرامج التلفزيونية عن خيانة زوجها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي لها وأكدت أنه لا يستطيع العيش بدون امرأة في حياته.

كما كشفت الفنانة ديما بياعة، أنها انفصلت عن زوجها تيم حسن، بسبب خيانته لها مع الفنانة نسرين طافش، وكانت المفاجأة عندما أعلن تيم حسن زواجه من الإعلامية وفاء الكيلاني.

وكانت أكبر صدمات الوسط الفني عندما أعلنت الفنانة بوسي، خيانة زوجها فطين، لها مع عدد من الراقصات وأنها سامحته أكثر من مرة ولكنه لم يقدر هذا .

وأخيراً الفنانة أنغام، التي أعلنت أنها تعرضت للخيانة الزوجية من قبل زوجها الموزع الموسيقي فهد، وهذا ما كان سبب طلاقهما.19739266