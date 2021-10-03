شاهد .. بطريقه مستفزه" دانا جبر ..تظهر منطقه حساسه من جسدها لجذب الانتباه واصبحت حديث الجمهور والمتابعين

انت الان تتابع خبر بطريقه مستفزه" دانا جبر ..تظهر منطقه حساسه من جسدها لجذب الانتباه واصبحت حديث الجمهور والمتابعين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة السورية ​دانا جبر​، ظهرت فيها وقد ارتدت فستاناً ضيقاً باللون الأسود.

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ما أثار الجدل بين المتابعين، إذ اعتبروه جريء وكاشف عن جسمها بطريقة مستفزة.

كما وبدت فيها مرتدية ميني شورت أبيض، ونسقته مع كروب توب باللون البيج.

واعتمدت دانا ماكياج ناعم، وانقسم المتابعون بين مهاجم لها بسبب ارتدائها هكذا ملابس كاشفة، وبين من أشاد بجمالها ورشاقتها.

وهذه لم تكن المرة الأولى التي تثير فيها دانا الجدل، إذ نشرت من قبل صورة لها في صفحتها الرسمية بشكل جريء.55463623