شاهد .. فنانه شهيره..بجمهور اجنبي هكذا احتفلت بعيد والدها اللبنانيّ التسعينيّ – صورة

انت الان تتابع خبر فنانه شهيره..بجمهور اجنبي هكذا احتفلت بعيد والدها اللبنانيّ التسعينيّ – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

احتفلت النجمه العالميه من اصول لبنانيه شاكيرا بعيد ميلاد والدها اللبنانيّ دون ويليام مبارك، والذي أصبح الآن يبلغ تسعين عامًا.

نشرت صورة جمعته به ووالدتها، وكلاهما يطلان لأول مرة عبر السوشيال ميديا.



رغم سنّه التسعيني، بدا دون ويليام بصحة جيدة، يتمتع بملامح لبنانيّة.51636444



كتبت شاكيرا في عيده: (أبي اللطيف، دفعت خطواتي وأضئت طريقي).



تابعت: (أظهرت لي الحياة منفتحة وعميقة مثل البحر، أعطيت معنى لي من خلال إغراقها بفرحك.. أنت مصدر إلهامي).



أضافت: (أنت شريكي وكل شيء صديقي المفضل.. 90 سنة سعيدة أمضيتها بشكل مذهل! أنا أحبك بكل كياني.. فتاتك شاكيرا).

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