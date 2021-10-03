شاهد .. يطرد جورجينا من فراشه ولا ينام الليل.. الكشف عن عادات كريستيانو رونالدو الغريبة

انت الان تتابع خبر يطرد جورجينا من فراشه ولا ينام الليل.. الكشف عن عادات كريستيانو رونالدو الغريبة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادةً ما تحتوي الأنظمة الغذائية لنجوم الرياضة على مجموعة متنوعة من العناصر التي تغطي احتياجاتهم وتساعدهم في تقديم أداء عالٍ، ويحرصون على تجنب الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، لكن بعض نجوم الرياضة يتبعون أنظمة غذائية فريدة قد تكون غريبة.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سر تمتع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عاما)، بلياقة بدنية عالية وجسد رياضي مثالي، يرجع إلى النظام الغذائي الصارم الذي يتبعه وتقسيم فترات نومه.

وقالت إن نجم البرتغالي يتبع العديد من الحيل والتقنيات ليكون في أفضل حالاته، حيث يرتكز في نظامه الغذائي على تناول كميات قليلة من الطعام لكنها مقسمة على 6 وجبات يوميًا، لتلبية الطلب الغذائي العالي لكونه لاعب كرة قدم، ودعم عملية التمثيل الغذائي السريع التي يجب أن يتمتع بها معظم الرياضيين.

ومن أسرار رونالدو العجيبة أنه لا ينام كسائرالناس ثماني ساعات متتاليّة، وإنما هو يتّع نظاما خاصّا يتمثّلُ في الخلُود الى النّوم وحيدا خمس مرّات متقطّعة وكلّ حصّة نوم تدوم ساعة ونصف السّاعة ويكون مجموعُ نومه سبع ساعات ونصف السّاعة مقسّمة على خمس فترات متقطّعة !ويستعين النجم البرتغالي بأخصائي تغذية منذ سنوات لكي يمنحه النظام الغذائي عضلات متفجرة وجسدا رياضيا منخفض الدهون.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد تعاقد بصفة رسمية الشهر الماضي، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، ليعود النجم البرتغالي إلى أولد ترافورد بعد 12 عاما من المغادرة.

وكشف تقرير أن انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد كلف النادي الإنجليزي 15 مليون يورو، قابلة للدفع على 5 سنوات متفرقة، كاشفا عن وجود بنود إضافية في عقد الانتقال قد تجعل يوفنتوس يحصل على 8 ملايين يورو إضافية بحد أقصى.

ويعتمد على أكل الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والبروتينات الخالية من الدهن الموجودة بالأسماك الطازجة، إضافة إلى الكثير من السلطات، ويتناول في وجبة الإفطار الجبن واللبن قليل الدسم وعصير الفاكهة والأفوكادو.

ويعتبر الدجاج أحد الأطعمة السحرية لرونالدو لأنه غني بالبروتين وقليل الدهون، كما أنه يتجنب الخمور أو حتى الغازية وكذلك اللحوم الحمراء والأطعمة المجمدة.69517060