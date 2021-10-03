شاهد .. مي سليم تصدم جمهورها بنحافتها المفرطة ووصلة رقص مثيرة..اتفرج

انت الان تتابع خبر مي سليم تصدم جمهورها بنحافتها المفرطة ووصلة رقص مثيرة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفنانة مي سليم جدلا واسعا بعد ظهورها الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة المصرية مي سليم عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو جديد لها برفقة شقيقتها الفنانة ميس حمدان بإطلالة جريئة جدا.

وبدت مي سليم في الفيديو مرتدية بنطال باللون الاسود الضيق وتي شيرت مكشوفة البطن بنفس اللون وهي تتمايل رقصا برفقة شقيقتها بعفوية.

اثارت إطلالة مي سليم جدلا واسعا بسبب نحافتها المفرطة التي ظهرت بها ، وتفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشددين على جمالها واناقتها التي ظهرت بها مؤخرا.

الجدير بالذكر ان الفنانة مي سليم ، مغنية وممثلة من مواليد عام 1983 بدأت مسيرتها الفنية مطلع عام 1997

وهي شقيقة الفنانة ميس حمدان والإعلامية دانا حمدان، درست إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية.

عملت كموديل في الكليبات الغنائية في بداياتها الفنية، مثل كليب «عيني» لهشام عباس وحميد الشاعري، وقدمت منذ بداية مشوارها الفني ثلاث ألبومات منها: «قلبي بيحلم» وهو أول ألبوم غنائي تقدمه ثم ألبوم «إحلوت الأيام»، ثم ألبوم «لينا كلام بعدين» وقدمت كليب «طال» من إخراج رامي محمد والعديد من الاعمال الأخرى.

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