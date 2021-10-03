شاهد .. يندمج بقوة واشعر بالرعب معه اثناء العمل.. من هي الفنانة التي تخاف التمثيل مع الزعيم عادل إمام؟

انت الان تتابع خبر يندمج بقوة واشعر بالرعب معه اثناء العمل.. من هي الفنانة التي تخاف التمثيل مع الزعيم عادل إمام؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

قالت الممثلة المصرية صفاء أبو السعود إنها كانت تشعر بالرعب أثناء العمل مع الزعيم عادل إمام لأنه يندمج في الأدوار بشكل كبير.



ولفتت إلى أنها عملت مع ثلاثي أضواء المسرح وكانت تشعر بالبهجة لوجودها معهم، مضيفة: «جورج سيدهم، جيه قعد مع حد اتقدملي واتخانق معاه، ووافق، بس أنا طفشت العريس، جورج ده كان طيب جدا، وأنا طفشت العريس عشان أنا بحب الفن".46503043

وأضافت في حوار تلفزيوني"أما الضيف أحمد، فحضرت معه فيلمين بس، وهو كان بيموت من الضحك في الحقيقة، أما سمير غانم، والده زميل والدي، ودفعة واحدة، وعندي صور ليه كتير في البيت، أبويا ووالد سمير، كانوا بيتصورا أثناء دراستهم في الداخلية، ومكنتش متخيلة إني هشتغل مع سمير غانم، ورحت اشتغلت معاه.



وأول رواية كان اسمها (إنت اللي قتلت عليوة)، وجورج سيدهم اتفاءل ساعاتها وعملتهم بعد كده معهم (موسيقى في الحي الشرقي) المعروفة طبعا، وحققت نجاح كبير، وحقيقي سمير وجورج كان عندهم مقدرة يضحكوا الصخر".



وأشارت إلى أن سمير غانم كان يرتجل بشكل كوميدي، وقادر على إخراج الضحكة من كل شخص، لافتة إلى أنها كانت تضحك كثيرا أمام غانم وبدأت تتحدث بصوت عالي من أجل أن تظهر جادة في المسرحي.

وعن أغنيتها الشهيرة عن العيد” قالت: "بشكر ربنا على أغنية أهلا بالعيد، لم اكن اتوقع ان هذه الأغنية ستلاقي نجاح كبير، الى درجة انني فضلت البصل البقاء في البيت سنة ونص، ولم اتحدث مع احد حولها.. وتفاجأت أن الأغنية تعرض في التليفزيون في وقت سريع جدا.46503043