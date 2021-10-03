شاهد .. معلومات عن زوجة الوليد مقداد نور غسان لأول مرة ستعرفها .. ولن تصدق ما المعلومة التي حيرت الجمهور! (التفاصيل)

انت الان تتابع خبر معلومات عن زوجة الوليد مقداد نور غسان لأول مرة ستعرفها .. ولن تصدق ما المعلومة التي حيرت الجمهور! (التفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نور غسان مقداد هي زوجة الوليد مقداد ابن مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد، وهي من مواليد عمان أردنية الجنسية من مواليد 1999 م، والدها غسان مقداد أردني الجنسية، وهي فتاة مسلمة.



تبلغ من العمر 21 سنة، تخرجت من الثانوية العامة، وتخصصت بالجامعة الكويتية أدب عربي، وهي ليست ابنة عم الوليد أو ابنة خاله، إنما حفيدة خال خالد مقداد، أعلن عن خطبتها وتمت إقامة حفل الخطوبة في الكويت، تتميز بالأدب والأخلاق وهي من أفضل الطالبات في مدرستها، وهي لطيفة وبشوشة.60554491



وتزوجوا في يوم 19 من شهر أغسطس 2021 يوم الخميس بحضور عائلة العريسين والأصدقاء. وتبادل العديد من الأصدقاء والعائلة صور حفل الزفاف من خلال حساباتهم الشخصية على انستقرام والحسابات الاخرى.

اما حول كم عمر زوجة الوليد فهي تبلغ من العمر 20 سنه حيث انها من مواليد 2001 ميلادية. وعمر نور غسان هو نفس عمر الوليد وكذلك المعتصم بالله شقيق وليد مقداد، وهذا الذي اثار الضجة والكثير من الجدل.60554491