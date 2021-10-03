شاهد .. "ممنوع من العرض".. مشهد حذفته الرقابة من مسلسل العوضي وياسمين عبد العزيز الأخير (فيديو)

انت الان تتابع خبر "ممنوع من العرض".. مشهد حذفته الرقابة من مسلسل العوضي وياسمين عبد العزيز الأخير (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حقق مسلسل ” اللي مالوش كبير ” الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي نجاحا كبيرا وكان منافسا قويا من بين المسلسلات الأخرى.

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وكشف مخرج الأكشن محمود طاحون، خلال استضافته مع الإعلامية بثينة توكل في برنامج “القاهرة اليوم”، عن أن الرقابة حذفت بالفعل مشهدا من المسلسل لاحتوائه على حركة أكشن للفنان أحمد العوضي، من الحلقة الأولى في مسلسل “اللي مالوش كبير”، لأنها كانت عنيفة جدا.وتابع طاحون، خلال لقائه مع الإعلامية بثينة توكل في برنامج “القاهرة اليوم”، قائلا: “آخر حاجة في الأكشن ضرب حد بقزازة على دماغه، وبعدها حطها في بقه وكبسها في زوره، كانت عنيفة قوي وخطيرة على المشاهد فاتشالت.”

جدير بالذكر، أن مسلسل “اللي مالوش كبير” من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وإيمان السيد، ودنيا عبد العزيز، ودينا فؤاد، وعايدة رياض، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.54468403