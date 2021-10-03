شاهد .. احذر هذه الاطعمه ستنهي حياتك ..طبيب روسي يكشف عن الأطعمة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم!

انت الان تتابع خبر احذر هذه الاطعمه ستنهي حياتك ..طبيب روسي يكشف عن الأطعمة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشف سيرغي إيفانوف، طبيب القلب الروسي، عن الأطعمة التي يمكن أن يؤدي تناولها إلى ارتفاع ضغط الدم.



وقال إيفانوف: “إذا تحدثنا عن المنتجات غير الصحية، فهي، عادة، أرخص: النقانق التي تحتوي على الكثير من الدهون والشيشبرك”، وفق صحيفة “بارلامينتسكايا غازيتا”.43590936

وحث طبيب القلب، على التخلي عن الإفراط في تناول الكربوهيدرات “السريعة” لأنها تثير مرض السكري من النوع الثاني، لافتا: “تحتاج أيضًا إلى تناول أطعمة أقل تحتوي على دهون حيوانية”.



ونصح إيفانوف، بتضمين اللحوم والأسماك والخضروات الغنية بالبروتينات الكاملة في النظام الغذائي.43590936