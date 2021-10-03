شاهد .. جرائة من العيار الثقيل .تخلع ثوب الخجل.. باربي نجد بإطلالة بملابسها الداخلية!

انت الان تتابع خبر جرائة من العيار الثقيل .تخلع ثوب الخجل.. باربي نجد بإطلالة بملابسها الداخلية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الأزياء السعودية باربي نجد صور جريئة جدا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام“

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وفاجأت السعودية نجد جمهورها، بنشر صور لها، وهي تظهر بالملابس الداخلية فقط.



فيما نشرت باربي السعودية عبر “الستوري” بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مقطع فيديو قصير جريء وهي تقف أمام المرآة.

فيما حاولت أثناء تصوير الفيديو القصير، إلى رفع الشباح القصير الذي كانت ترتديه في محاولة لتغطية أجزاء واسعة من منطقة الصدر.



تثير صدمة للجمهور

ودائماً تثير فتاة سعودية تُطلق على نفسها لقب “باربي نجد” صدمة لدى الشعب السعودي لظهورها بإطلالات جريئة.

وقدمت “باربي نجد” نفسها للجمهور بأنها “أول عارضة بيكيني” من المملكة العربية السعودية محدثة ضجة لدى الشارع السعودي.

والذي اعتبرها مخالفة للمعايير الأخلاقية في بلادهم.24943494