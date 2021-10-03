شاهد .. نيللي كريم..تلفت الانظار بالمايوه وزوجها عار الصدر

انت الان تتابع خبر نيللي كريم..تلفت الانظار بالمايوه وزوجها عار الصدر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

عادت الممثلة المصرية نيللي كريم الى مصر برفقة زوجها هشام عاشور الذي يصغرها بسنوات، بعدما أمضيا شهر العسل في الولايات المتحدة الأميركية وتحديدًا في نيويورك.



نشر هشام عددًا من الصور من رحلتهما، وظهرت نيللي بإحداها بالمايوه في المسبح، تمسك بقدمه وكان عار الصدر أي أن ملابسهما ملائمة للمكان.62363752



خبأت جسدها لأنها تعلم أنها في وطن عربي يمنع المرأة من ممارسة حريتها الشخصية إلا بما يسمح فيه قانون الآداب العامة في مصر والذي يعتبر مثل هذه الصور خادشة للحياء العام.



نيللي لم تستعرض جسدها، كما أغلبية النجمات، أي أنها تحافظ دائمًا على وقارها أمام جمهورها، ولا تجعل جسمها مباحًا لملايين العرب والذي يعاني بعضهم من كبت جنسي ومن أمراض عقلبة نتيجة التربية الذكورية.



مقابلاتها قليلة جدًا، وتفضّل أن تتحدث أعمالها وشخصياتها عنها، وكيف استطاعت بفترة أن تصبح نجمة مهمة نافست فيه أهم الممثلاث في مصر، لكنها تراجعت منذ سنتين أو ثلاثثة لأن الأدوار لم تكن قوية كما في مسلسل “سجن النسا” غير أن كل شخصياتها كئيبة وحزينة.



الكل احترم نيللي حين أجّلت حفل زفافها وعقد قرانها بعد وفاة الممثلة المصرية احترامًا لعائلتها، رغم أن لا علاقة شخصية بينهما، بل لأن ابنتاها دنيا وإيمي عاشتا أيامًا صعبة برحيل والديهما

في فترة زومنية قصيرة جدًا، غير أنها خافت من الهجوم التي قد تتعرّض لها لو أقامت حفل زفافها كما حصل مع يسرا62363752