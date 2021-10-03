شاهد .. ماذا تعني كلمة "الشحرورة" التي لُقبت بها الفنانة صباح.. والمفاجأة باسمها الحقيقي

انت الان تتابع خبر ماذا تعني كلمة "الشحرورة" التي لُقبت بها الفنانة صباح.. والمفاجأة باسمها الحقيقي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

المطربة صباح التى يحفظ أغانيها الملايين ويعشق أفلامها كثيرين ربما لا يعلم كثيرون أصل تسميتها بلقب الشحرورة، بل لا يعرف آخرين معنى هذا اللقب فى الأساس الذى نتعرض لقصته خلال السطور التالية.



الفنانة صباح ابدعت في مسيرتها الفنية بصوتها الذي اجتاح العالم العربي بأكمله، وعبر اختيارها أجمل الكلمات لاغانيها التى ستظل مرتبطة بصوتها سنوات وسنوات.18657357

الشحرورة التى لم تقف نجاحاتها عند حد الغناء وإنما شاركت فى أهم أفلام السينما لتثبت موهبتها فى التمثيل التى لم تقل مطلقا عن جمال صوتها ما جعلها فنانة شاملة بامتياز لتحفر اسمه فى وجدان محبيها وعشاقها من مختلف أنحاء الذين ارتبطوا بصوتها وجمالها الأخاذ أينما ظهرت النابع من روحها التى طالما كانت مصدر لمحبة الحياة.



وأصل كلمة الشحرورة هى أشهر أنثى الطيور اللبنانية التى تتميز بجمال صوتها، كما أن هذا الطائر لا يعيش فى لبنان فحسب وإنما يعيش بشكل أكبر فى أوروبا وآسيا، والمغرب العربي، وفى أوروبا لا يطلقوا عليه الشحرورة وإنما يسمى الطائر الأسود لأن لون ريشه بالكامل أسود فيما عدا منقاره الأصفر. وصباح أيضا من مواليد "وادى شحرور" اسم إحدى القرى اللبنانية بمحافظة جبل لبنان، وهو ما أسهم أيضا فى تلقيبها بـ"الشحرورة" نسبة إلى مقر ولادتها.



أما بخصوص من أطلق عليها هذا اللقب فربما يعتقد البعض أن السبب راجع لعائلتها أو لزملاءها فى لبنان نظراً لمقر والدتها، ولكن لمن لا يعلم فإن اللقب لم يطلق عليها إلا أثناء تمثيلها من قبل المنتجة آسيا داغر التى فكرت فى منحها لقب الشحرورة، لكنها فضلت إجراء استفتاء جماهيرياً حول ذلك ليتم فى نهايته اختيار صفة الشحرورة لترافقها دائماً.



أما اسمها الحقيقي فهو جانيت جرجس فغالي، لكنها فضلت لقب الشحرورة وحكت بنفسها قصة حصولها على هذا اللقب.18657357