شاهد .. بطلة مسلسل المال والبنون تفجر مفاجأة عن سبب اعتزالها الغير معلن: أنا مسحورة!

انت الان تتابع خبر بطلة مسلسل المال والبنون تفجر مفاجأة عن سبب اعتزالها الغير معلن: أنا مسحورة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

"العصيان"، "المال والبنون"،"الوتد"، أعمال تألقت فيها الفنانة المصرية القديرة فادية عبد الغني أثرت على المجتمع المصري ومازالت تعرض حتى الأن.



وكشفت الفنانة المصرية، فادية عبد الغني، مؤخرا سبب غيابها عن الساحة الفنية، منذ نحو 5 سنوات.91348487

وأعربت فادية عبد الغني عن سعادتها بكل الأدوار التي قدمتها طوالها مشوارها الفني، وشعورها بالفخر بكل أعمالها السابقة.

وأضافت فادية، خلال لقائها مؤخرا مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء DMC: "غيابى عن الساحة الفنية ليس بيدي، أنا موجودة وأعمالي تذاع على القنوات، وأعمالي التي قدمتها بالرغم من مرور فترة طويلة عليها إلا أن لها تأثيراً كبيراً على الجمهور وتتم متابعتها".



وعن غيابها حالياً مازحت رامى رضوان قائلة: "الظاهر معمولي عمل على سمك يجري فى مياه"، قاصدة في ممازحتها الحديث عن السحر والأعمال.



وتابعت: "كل سنة تُعرض عليٌ أعمال كثيرة وأرفضها، لأنني قدمت أشياء جيدة بالفن ولا أريد أن أشوهها أو أقلل من قيمة ما قدمته، لأن كل ما يعرض علي أشعر وكأن دوري ليس له تأثير في حكايته".



وخلال الحلقة، تحدثت فادية عن تجربتها في مسلسل الوتد وأعربت عن سعادتها بحب الجمهور للشخصية، وأنه على رغم مرور كل هذه السنوات لا يزال العمل يحظى بمشاهدة كبرى عند إعادة عرضه، وكشفت عن أن الجمهور كان يخمن بأن العمل تنبأ بفيروس كورونا ممازحة إياهم بأنها كانت تتنبأ بهذا الفيروس.

يذكر أن فادية عبد الغني شاركت في أعمال درامية مميزة تركت بصمة كبيرة في الفن حتى عصرنا هذا، أبرزها: "نصف ربيع الآخر" و"الوتد" و"المال والبنون" و"العصيان" وغيرها.

وخلال الحلقة، تحدثت فادية عن تجربتها في مسلسل الوتد وأعربت عن سعادتها بحب الجمهور للشخصية، وأنه على رغم مرور كل هذه السنوات لا يزال العمل يحظى بمشاهدة كبرى عند إعادة عرضه، وكشفت عن أن الجمهور كان يخمن بأن العمل تنبأ بفيروس كورونا ممازحة إياهم بأنها كانت تتنبأ بهذا الفيروس.



يذكر أن فادية عبد الغني شاركت في أعمال درامية مميزة تركت بصمة كبيرة في الفن حتى عصرنا هذا، أبرزها: "نصف ربيع الآخر" و"الوتد" و"المال والبنون" و"العصيان" وغيرها.91348487