اتفرج – قرار صارم من نقابة الموسيقيين ضد مروان بابلو

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صارم من نقابة الموسيقيين ضد مروان بابلو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية، قرارًا صارمًا ضد مغني الراب “الرابر” الفلسطيني مروان بابلو، بعد حفله الجماهيري الضخم الذي تم تنظيمه في القاهرة.

حيث قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو، باعتباره أحد مؤدي الراب، و أنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد .

كما تناول بابلو في إحدى حفلاته ابتهالا دينيا ثابتا ويحمل معاني روحانية وقيما سامية لدى المصريين، واستهان بهذا الدعاء، وأفرغه من محتواه الدعائي والأخلاقي.

وأصدرت النقابة، مساء السبت، بيانا جاء فيه: “قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، خاصة وأنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد، وأخطرت نقابة الموسيقيين كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار، لأنه تناول في إحدى حفلاته ابتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل”.

وأوضح أن مغني الراب مروان بابلو ضرب الشعب المصري في معتقداته وروحانياته، وفيديو الحفلة يحمل إساءة غير مقبولة، حيث إنه يضرب بكل القيم الروحانية والرواسخ والمعتقدات عرض الحائط.