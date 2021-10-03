شاهد .. اليوتيوبر الشهير أنس مروه يحضر 26 مفاجأة لزوجته اصاله ومن ضمنها "ملحم زين "يُفاجئها بعيد ميلادها..هكذا تم اللقاء وكيف كانت ردّة فعلها؟(صور)

انت الان تتابع خبر اليوتيوبر الشهير أنس مروه يحضر 26 مفاجأة لزوجته اصاله ومن ضمنها "ملحم زين "يُفاجئها بعيد ميلادها..هكذا تم اللقاء وكيف كانت ردّة فعلها؟(صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

بمناسبة عيد ميلادها الـ 26، حضّر اليوتيوبر السوري ​أنس مروة​ 26 مفاجأة لزوجته اليوتيوبر والفنانة السورية ​أصالة المالح​، وكان من بين هذه المفاجآت، سعي أنس ليتم لقاء بين زوجته والفنان اللبناني ​ملحم زين​، وبالفعل هذا ما حصل،

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اذ فاجأ ملحم أصالة التي عبّرت عن صدمتها برؤيته، وسط أجواء فرحة جمعت ايضا شقيق أنس اليوتيوبر ​أسامة مروة​ وأصدقاء آخرين وقد غنّت أصالة مع ملحم زين اغنية "انت عمري" للسيدة أم كلثوم.

وقد عبّر المتابعون عن سعادتهم الكبيرة بلقاء ملحم زين وأصالة المالح.

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