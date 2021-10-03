شاهد .. بوضعيات جريئه.. تقدم الاغراء بجسدها الراقصه صافيناز وتحتفل في المسبح!

انت الان تتابع خبر بوضعيات جريئه.. تقدم الاغراء بجسدها الراقصه صافيناز وتحتفل في المسبح! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الراقصة الأرمنية صافينار مقطع فيديو جديد عبر صفحتها على السوشيال ميديا، ظهرت فيه تجلس على المسبح وأمامها شخص يسبح ثم يقدم لها خاتم الزواج ويطلب يدها.



كتبت صافينار تعليقاً على الفيديو جاء به: “قريبا هنقول مبروك”.

البعض ظن أن صافينار تعلن خطوبتها بهذا الفيديو لكن نؤكد إليكم أن الفيديو مجرد مشهد من فيديو كليب جديد صورته الراقصة الأرمنية ومن المقرر طرحه قريباً.32050242



كانت الراقصة الشهيرة تعرضت لإنتقادات كثيرة من الأغلبية التي طالبتها بالتوقف عن نشر الصور المثيرة، وعدم تقديم الإغراء مجددًا، والإهتمام بأعمالها لا بجسدها على السوشيال ميديا.



صافينار كانت أعلنت مؤخرًا عن عدم إحياءها لأي حفلات رفض في الأفراح، أو حفلات راقصة داخل مصر بسبب ارتفاع سعر التراخيص التي تستخرجها من أجل إحياء حفلتها، موضحة أن أرباح تلك الحفلات تذهب جميعها للتراخيص بعد ارتفاع أسعارها.32050242