شاهد .. الكريم المعجزة .. كريم الفازلين والقرنفل السحري لتبييض الأماكن الحساسة وتفتحها في أقل من أسبوع

انت الان تتابع خبر الكريم المعجزة .. كريم الفازلين والقرنفل السحري لتبييض الأماكن الحساسة وتفتحها في أقل من أسبوع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفازلين، يستخدم في الكثير من الوصفات الخاصة بالبشرة، حيث له فوائده عديده وكبيره في وقت قصير جداً.

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يعمل على ترطيب الجلد بشكل كبير ويعطي النعومة واللمعان للبشرة ولا يترك أي آثار جانبية على الجلد، وذلك لأنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية لذلك يلجأ لاستخدامه الكثير من السيدات مضافً إليه بعض المواد الطبيعية مثل القرنفل.

إضافة القرنفل إلى الفازلين تجعله له فاعلية كبيرة في تفتيح المناطق الداكنة في الجسم وتستخدم هذه الوصفة أيضاً لتفتيح المناطق الحساسة بدون إلحاق الضرر بها.

الفازلين والقرنفل لتبييض الأماكن الحساسة، المكونات:

ملعقتان صغيرتان من الفازلين.

ملعقتان صغيرتان من القرنفل.ملعقتان صغيرتان من النشا.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

طريقة التطبيق الخلطة لتفتيح الأماكن الداكنة

يتم إضافة القرنفل المطحون على النشا على البن.

يوضع هذا الخليط على الفازلين ويتم تقليبهم جيداً لكي يتجانس الخليط ويصبح متماسك.

يتم إضافة عصير الليمون إلى الخليط لكي يتم تخفيف الخليط به ويصبح قوامه كريمي.

يتم وضع طبقة من الخليط على الجزء المراد تفتيحه في الجسم ويترك مدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يجف الخليط تماماً.

يتم فرك الخليط من على الجلد وشطفه بالماء البارد.يتم تمرير قطنه مبللة بماء الورد على المكان بعد غسله و تجفيفه لسد المسام في هذه المنطقة لعدم التعرض للأتربة.

يفضل وضع كريم مرطب يتناسب مع البشرة في هذه المنطقة بعد غسلها حتى لا تصاب هذه المنطقة بالالتهاب خاصة إذا كانت توضع على المناطق الحساسة.

تكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع ولابد من المداومة على استخدامها للحصول على النتيجة المراد الوصول إليها.

يتم الحصول على نتيجة جيدة بعد مرور شهر من الاستخدام ويفضل الاستمرار على الوصفة لمدة ثلاثة أشهر.41226529