شاهد .. دنيا بطمه تضع قدم فوق الأخرى فظهرت منطقة حساسة دون أن تشعر (اتفرج)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 03:30 مساءً | (ندى)

اعتادت الفنانة المغربية دنيا بطمة إثارة الجدل بشكل مستمر، إن لم يكن بأحداثها المختلفة التي تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة، فيكون بإطلالاتها الجريئة والغريبة التي تجعلها حديث السوشيال ميديا، فهى من أكثر النجمات تفاعلا مع الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يضم حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام ما يزيد عن 7 مليون متابع، لذلك نستعرض أجرأ الإطلالات التي طلت بها “بطمة”على جمهورها.

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وشاركت المطربة دنيا بطمة متابعيها على تطبيق انستغرام بصور جديدة لها باطلالة جريئة ،ظهرت فيها وهى تضع قدم فوق الأخرى مرتدية هوت شورت ما ادي الى ظهور مناطق حساسة بجسمها .

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