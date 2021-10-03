شاهد .. "قبلة" غيرت حياة هؤلاء الفنانات.. إحداهن تزوجت بسببها وأخرى طلقها زوجها

انت الان تتابع خبر "قبلة" غيرت حياة هؤلاء الفنانات.. إحداهن تزوجت بسببها وأخرى طلقها زوجها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على الرغم من أن بعض الفنانين يرون في القبلات السينمائية وسيلة للتمثيل الواقعي؛ فإن البعض يرفضها باعتبارها طريقة للإغراء، ومع ذلك تسببت بعض القبلات في مشاكل مع الفنانات رغم قبولهن لها، و كان “للقبلات” في الأعمال السينمائية تأثيرًا على مجرى حياة هؤلاء الفنانات.

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بدأت قصة حبها مع الفنان عمر الشريف، بـ”قبلة” في فيلم “صراع في الوادي”، ورغم رفضها لمشاهد القبلات مع معظم نجوم جيلها، إلا أنها وافقت على تقبيل الشريف، الأمر الذي أشعل الغيرة في قلب زوجها المخرج عز الدين ذو الفقار، واتفق معها على الانفصال، لتتزوج بعد ذلك من عمر الشريف.

هيفاء وهبي تغيرت حياة الفنانة هيفاء وهبي، بسبب مشاهد القبلات، التي جمعتها بالفنان عمرو سعد، في فيلم “دكان شحاتة”، فهذه المشاهد أغضبت زوجها في ذلك الوقت، وهو ما جعلها تطلب من المخرج خالد يوسف حذف هذه المشاهد، لكنه رفض، وترتب على ذلك انفصالها عن زوجها.

لبلبة انفصلت الفنانة لبلبة، عن الفنان حسن يوسف، بسبب موافقتها على تقبيل الفنان حسين فهمي، ضمن أحداث فيلم “بنت بديعة”، على الرغم من رفض زوجها.

نيكول سابا انفصلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن زوجها لمدة 6 سنوات، بسبب مشهد القبلة، الذي جمعها بالزعيم عادل إمام، خلال أحداث فيلم “التجربة الدنماركية”.

سهير رمزي في حوار سابق لها ببرنامج “100 سؤال” مع الإعلامية راغدة شلهوب على فضائية “الحياة”، صرحت الفنانة “سهير رمزي” أن قبلاتها ومشاهدها الجريئة في فيلم “المذنبون” كان السبب في طلاقها من رجل الأعمال الخليجي “محمد الملا”.

وقالت سهير رمزي: “العصمة كانت في إيدي، وأنا اللي خلصت الموضوع بسبب المشاكل اللي كانت بينا بعد الفيلم والمشاهد الجريئة ليا”.

حورية فرغلي في العرض الخاص لفيلم “كلمني شكرًا” عام 2012 فوجئت الفنانة حورية فرغلي بخطيبها يفسخ علاقتهما، فبعد مشاهدها الجريئة بالفيلم، خرجا من القاعة وخلع خطيبها الدبلة وتركها لها، وهو ما أحرجها كثيرًا، وقالت في تصريحات لبرنامج “أسعد الله مساءكم” مع الإعلامي أكرم حسني أن مشاهدها الجريئة في الفيلم كانت السبب الوحيد في فسخ الخطبة.

حنان ترك الفنانة المعتزلة حنان ترك رفضت مشاهد القبلات في فيلم “المهاجر” عام 1994، وهو ما أغضب مخرج الفيلم “يوسف شاهين”وطردها من مكتبه، ولكن بعد تعرضه لأزمة صحية ودخوله المستشفى حاولت حنان ترك مصالحته بالموافقة على الفيلم ووافقت كذلك على مشاهد القبلات، ولكنها ندمت بعدها وقررت عدم تكرار الأمر.96949488