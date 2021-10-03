شاهد .. والد حلا شيحا طلع "متبري منها" بسبب حجابها.. تصريح مفاجئ يكشف حقيقة علاقته بابنته

انت الان تتابع خبر والد حلا شيحا طلع "متبري منها" بسبب حجابها.. تصريح مفاجئ يكشف حقيقة علاقته بابنته والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ما زالت أصداء أزمة تكذيب الفنانة حلا شيحة لوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة حول ارتدائها الحجاب تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

وفي رد جديد من شيحة الأب قال في تصريحات صحافية، إنه لم يتحدث مع ابنته «حلا» منذ ثلاثة أشهر، وبالتحديد وقت أزمة فيلم "مش أنا"، مع الفنان تامر حسني، مضيفا أنه يتمنى من الله أن يوفقها في حياتها.80328203

وأثارت تصريحات الأب استهجان الكثيرين والذين أشاروا إلى أن كلامه يؤكد الأنباء التي تقةل أنه قاطعها "ومتبري منها" بسبب عودتها للحجاب واعتزالها الفن.

وكانت نادية زيتون والدة حلا شيحة قد أكدت في تصريحات صحافية حول عودة حلا لارتداء الحجاب بشكل كامل: «والله العظيم ما أعرف حاجة عنها، ومعرفش إذا كانت هي لبست الحجاب ولا لأ، روحوا اسألوها هي، وأبوها هلك من كتر التليفونات اللي عمالة تيجي.. وياريت تسيبوكم من الفنانين وقلع ولبس الحجاب».

وكان الفنان أحمد شيحة قد أكد في أحد البرامج التلفزيونية أن ابنته حلا لم ترتد الحجاب، إلا أنها سرعان ما نشرت على حسابها بـ"إنستغرام" صورة لها بالحجاب لتكذب والدها للمرة الثانية خلال أشهر قليلة منذ زواجها من الداعية معز مسعود80328203