شاهد .. رغم اغتصابها بطريقه وحشيه الممثله نادين نجيم مازالت المرأة القوية في (صالون زهرة)

انت الان تتابع خبر رغم اغتصابها بطريقه وحشيه الممثله نادين نجيم مازالت المرأة القوية في (صالون زهرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

يعرض مسلسل (صالون زهرة) على تطبيق اتفرج، ويحقق نسبة مشاهدة عالية جدًا في كل الدول العربية بما فيها مصر

حيث اصبحت بطلته نادين نجيم حديث الكل بسبب شخصية (زهرة يونس) التي تقدّمها والتي نقلتها الى الملعب الكوميدي.



نادين تلعب دور الشابة القوية في حي شعبي لا يستطيع أحد توجيه كلمة لها أي انها “اخت رجال” تعرف كيف تدبّر كل أمورها بشكل منطقي بعيدًا عن العاطفة.25301626



سر كبير في حياة نادين، ونتفاجأ في الحلقة السابعة او الثامنة بوجود ابنة لها بعيدة عن الحي الذي تعيش فيه نادين، ومع تقدّم الحلقات نجد بأنها أنجبتها نتيجة حبل بالاغتصاب وتعترف لحبيبها معتصم النهار



أنها أنجبتها بعدما اغتصبت على يد مجهول لا تعرف هويته ولا اسمه في فندق والدها بعدما وضع لها منوّمًا في الشاي.



الكاتبة اللبنانية نادين جابر من خلال هذا الخط الدرامي أعطتنا معلومة مهمة بأن المرأه اللبنانية تستطيع اعطاء جنسية لأولادها وتسجيلهم على اسمها بحالة واحدة فقط وهي أن تكون مغتصبة من رجل مجهول الهوية فقط وان كانت هوية الرجل المغتصب معروفة فيبقى اولادها مكتومي القيد اذا رفض الاب تسجيلهم.25301626