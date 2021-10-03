اتفرج – صورة لهيفاء وهبي من غير فلتر وفوتوشوب

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لهيفاء وهبي من غير فلتر وفوتوشوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي بملامح مغايرة من غير فلتر أو فوتوشوب.

حيث تداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها، أحدثت صدمة لدى عدد كبير من جمهور النجمة اللبنانية الجميلة، وحتى غير جمهورها، وأظهرت الفارق الكبير الذي يفرق بين الصور المعدلة بواسطة برامج الفوتوشوب، والصور المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خاصية الفلاتر التجميلية.

حيث ظهرت هيفاء وهبي في الصورة المتداولة، بملامح منهدلة وعيوب في البشرة، وبعض التجاعيد التي لم يخفيها الشعر المنساب على الجانبين، وطبقات المكياج الكثيفة.

يذكر أن هيفاء وهبي ولدت في لبنان في 10 مارس/آذار 1972. حظت على اهتمام كبير من الجمهور منذ بداية مشوارها الفني الغنائي والاستعراضي وصولاً للتمثيل الدرامي والسينمائي. لديها ابنة وحيدة تمتلك جمال والدتها ذاته.

كما خضعت النجمة اللبنانية الشهيرة لعملية تجميل في الأنف، وقامت بنفخ شفتيها مع خسارتها الكثير من وزنها، ونحتت أيضا وجهها ولجأت للعدسات اللاصقة.