شاهد .. معجزة البصل الكبيره.. "يطرد" السموم من الجسم ويمنع ارتفاع السكر في الدم

انت الان تتابع خبر معجزة البصل الكبيره.. "يطرد" السموم من الجسم ويمنع ارتفاع السكر في الدم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نسمع كثيراً أن البصل يستخدم لعلاج الكثير من الأمراض، حيث يساعد في معالجة القيء المزمن، كما أنه يستخدم كمضاد حيوي يدعم ويساعد الجهاز المناعي.



وأثبت أن عصير البصل مفيد جداً في الحالات التي تعاني من مشاكل التنف، كما أن البصل مفيد لصحة القلب، التهاب المفاصل، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم كما أنه مفيد لمرضى السكري لأنهم يعانون من ارتفاع الكبريت والفلافونويد.22422526

واستخدم البصل للعلاج والشفاء من الأمراض لقرون طويلة، لذا إليكم من شاشة نيوز كيف نستخدم البصل للاستفادة منه بأكبر قدر ممكن:



- المغص: خذ كمية قليلة من البصل الأصفر المشرّح، واغلّه مع الماء، انتظر حتى يبرد البصل وصفِّ المزيج، اعطي الطفل المصاب ملعقة واحدة من المحلول كل ساعة حتى تلاحظوا أن المشكلة قد اختفت، بحسب ما ترجمت شاشة نيوز.



- معالجة احتقان الصدر: ضعوا حبة بصل في زيت جوز الهند واسحقوها، ستحصلون على معجون، ادهنوا هذا المعجون على الصدر، لفّوا الصدر بمنشفة ثم ارتدوا قميص فوقها.



- تلوث وآلام الأذن: قطعوا حبة بصل وضعوها داخل جورب "من المفضل أن يكون خفيفاً"، اربطوا الجورب المحشو، وضعوه على الأذن المصابة، واستخدموا قبعة لتثبيت الجورب، انتظروا حتى يختفي الألم.



- السعال: أحضروا بصلة كبيرة، قشروها وقطعوها إلى قسمين متساويين، ثم أحضروا ملعقتين من السكر البني، واستخدموا ملعقة لكل نصف، انتظروا لمدة ساعة قبل الاستهلاك، استخدموا هذا العلاج مرتين في اليوم لتهدئة السعال.



- الجروح: للبصل غشاء شفاف يغطيه، وهذا الغشاء يمكنه منع النزيف وإيقافه مباشرة، كما يعمل كمظهر أيضاً.

- الجروح: للبصل غشاء شفاف يغطيه، وهذا الغشاء يمكنه منع النزيف وإيقافه مباشرة، كما يعمل كمظهر أيضاً.



- الحمى: قطعوا البصلة إلى شرائع وقطع صغيرة جداً، دلكوا أسفل أقدامكم بزيت جوز الهند، ثم ضعوا البصل المقطع على باطن القدم، ثم لفوها بقطعة قماش، ثم البسوا جواربكم قبل الذهاب إلى النوم، هذا العلاج سيزيل السموم من جسدكم، بحسب ما ترجمت نيوز.22422526